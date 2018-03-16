Küresel Piyasalar – Fed Öncesi Avrupa Piyasaları Yükselişte, Dolar Düşüşte

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde Avrupa Borsaları şirket kazançlarından destek bularak güne yükselişlerle açıldı. Dolar ise Beyaz bir kovulma haberinin daha gelmesi üzerine, küresel piyasalarda değer kaybetti.

Dolar endeksi ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow'dan gelen "güçlü dolar" mesajıyla 90.00 seviyesinin üzerine çıktı; ancak, sonrasında Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster'ın da ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınmasıyla yüzde 0.19 düşüşle 89.96 düzeyine çekildi.

Avrupa'da DAX yüzde 0.48 yükselişle 12,404.49 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.22 artışla 7,155.81 puana yükseldi. CAC 5i275.91 düzeyine çıkarken, FTSE MIB ise yüzde 0.14 artışla 22,736.37 puana yükseldi. Stoxx 600 ise dün yatay seyirle kapandıktan sonra bugün yüzde 0.10 yükselişle 377.27 puana çıktı.

Ticaret savaşı endişeleriyle ABD borsaları karışık seyirle kapandı. Asya Borsaları'nda da piyasadaki en belirleyici etken ABD ve Çin arasındaki muhtemel bir ticaret savaşı oldu.

Fed'in haftaya gerçekleştireceği toplantı öncesinde güçlenen dolara bağlı olarak euro/dolar paritesi yeni günün ilk işlemlerinde 1.2307 düzeyine geriledikten sonra düne göre yüzde 0.16 artışla 1.2325 düzeyine döndü.

Dow Jones şirket kazançlarına bağlı olarak yüzde 0.47 artışla 24,873.66 puana çıkarken, S&P 500 yüzde 0.08 düşüşle 2,747.33 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.20 kayıpla 7,481.74 puana düştü.

Güvenli liman yene karşı değer kaybeden dolar, yen karşısında yüzde 0.53 düşüşle 105.77 yen düzeyine geriledi.

Asya borsalarında ise düşüşler devam etse de ticaret savaşı endişelerinin bir nebze yatışmasıyla kayıplarını yavaşlattı.

Japonya'da Ocak ayı sanayi üretiminin yüzde 6.6 azalması beklenirken yüzde 6.8 azalmasıyla Nikkei yüzde 0.58 düşüşle 21,676.51 düzeyine geriledi. Shanghai borsası ABD ile ticaret savaşı endişelerine bağlı olarak yüzde 0.32 düşüşle 3,280.70 puana geriledi. Hong Kong'da HSI yüzde 0.18 düşüşle 31,482.80 puana çekildi. Güney Kore'de KOSPI ise yüzde 0.11 düşüşle 2,490.37 puana geriledi.

ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve ithalat fiyatları verisi ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.007 düşüşle 2.817 düzeyinde. 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise Eylül 2008'den beri görülmemiş bir düzey olan 2.313'e yaklaşarak 2.291 seviyesini yeniden gördü. - İstanbul