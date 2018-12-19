Küresel Piyasalar Fed'i Bekliyor

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararını beklerken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, özellikle son 15 günde Fed üyeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamaların kafa karışıklığına neden olması sonrasında merakla beklenen Fed'in faiz kararı, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak. Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarması beklenirken, yılın son toplantısında güncelleyeceği ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Fed'deki insanlar bir yanlış daha yapmadan bugün Wall Street Journal'da yayımlanan makaleyi umarım okurlar. Ayrıca, piyasadaki likiditeyi şu anda olduğundan daha düşük hale getirmezler. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Sadece anlamsız rakamları takip etmek yerine piyasaları hissedin. İyi şanslar!" ifadelerini kullandı. Trump'ın atıfta bulunduğu Wall Street Journal makalesinde Fed yetkililerinin parasal sıkılaştırmaya ara vermesi görüşü desteklenmişti.

Bu gelişme ve beklentilerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Analistler, Fed'in faiz artışından ziyada gelecek yıla ilişkin projeksiyonların takip edileceğini belirterek, 2019 yılında 3 yerine 2 faiz artışı olabileceğine ilişkin iletişimin, dolara değer kaybettirebileceğini ve gelişmekte olan ülke piyasalarının pozitif etkilenebileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'nın bütçesine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün AB Komisyonu'nun, İngiltere'nin birlikten "anlaşmasız" ayrılması halinde izlenecek yol haritasına ilişkin belgeyi yayımlaması, İtalya'nın ise 2019 yılı bütçesi konusunda AB ile yaşadığı anlaşmazlığın son bulduğunu açıklanması bekleniyor. Dün Almanya'da açıklanan Ifo iş dünyası güven endeksinin beklentilerin altında kalması sonrası DAX endeksi 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık 14 ayın en düşük seviyesinden gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,5 artarak 56,5 dolar seviyesinde dengelendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün gün içinde 89.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, önceki güne kıyasla yüzde 1,24 artışla 91.074 puandan kapandı. Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve günü 5,3423'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3320'ye düştü.

Fed kararı beklenirken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 92.500 seviyelerinin direnç, 90.000 ve 89.300'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı ÜFE

12.30 İngiltere, kasım ayı TÜFE

16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi

22.00 ABD, Fed faiz kararı

22.30 Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

Kaynak: AA