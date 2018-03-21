Küresel Piyasalar Fed'e Odaklandı

Küresel piyasalar, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Jerome Powell başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantısından çıkacak kararlara ve sonrasında yapılacak açıklamalara odaklandı.

ABD'de dün başlayan ve bugün sonlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde dolar endeksi yükselirken, pay piyasaları da pozitif seyretti. Dün yüzde 0,7 artışla 90,4'e çıkan dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında 90,3 seviyesinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Powell'ın ilk kez başkanlık ettiği FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz artırım kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, karar metni, ekonomik öngörüler, üyelerin faiz tahminleri ve Powell'ın basın toplantısındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor. Fed, politika faizini en son 2017 yılı aralık ayı toplantısında 25 baz puan artırarak yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltmişti.

Analistler, Fed üyelerinin faiz beklentileriyle oluşturulan noktasal grafikteki projeksiyonun, bu yılın tamamı için üç yerine dört faiz artışına işaret etmesi durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirterek, bunun için en az 4 Fed üyenin beklentisini yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) endekslerinin sert düşüşüne karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi'nde mart ayında önceki aya göre 15,9 puan azalarak 13,4 puana indi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde0,57 yükseliş kaydetti. İngiltere'de yarınki Merkez Bankası (BoE) toplantısı öncesinde dün açıklanan enflasyonun yüzde 2,7 artışla beklentilerin hafif altında kalmasına karşın FTSE 100 endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı.

Bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar/yen paritesi iki günlük yükselişin ardından yatay bir seyir izliyor. Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, üst üste 6 işlem günü yükselen döviz kurlarının dün sınırlı da olsa değer kaybetmesi ve pay piyasalarında güçlenen alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 artışla 116.432 puandan tamamladı. Analistler, dolar/TL'nin 3,9550 direncini aşamadığını ve 3,93 seviyesinde dengelendiğini belirterek, bugünkü Fed kararlarından bir sürpriz çıkmazsa tekrar 3,90'ın altına gerileyebileceğini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 puanın önemli ve güçlü destek konumunda olduğuna dikkati çeken analistler, 117.700 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 120.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satışları

12.30 İngiltere, şubat ayı işsizlik

17.00 ABD, şubat ayı 2. el konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı