KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler veri ve aşı gelişmeleriyle karışık

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler haftanın son işlem gününde, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve Birleşik Krallık ve Almanya'da açıklanan verilerle karışık hareket ediyor.

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler haftanın son işlem gününde, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve Birleşik Krallık ve Almanya'da açıklanan verilerle karışık hareket ediyor.

Japonya Merkez Bankası'nın faizleri "eksi yüzde 0.1" düzeyinde sabit bıraktığını açıklamasının etkisiyle Asya - Pasifik bölgesindeki borsa enedeksleri ekisye geçti.

Buna karşılık yatırımcılar aynı zamanda, aşı için Birleşik Krallık, Kanada ve ABD'den onay alan Pfizer'ın Japonya'ya da onay için başvurduğunu açıklamasına da odaklandılar.Avrupa'nın önde gelen borsalarında endeksler de ekside başladığı gün içinde Birleşik Krallık'ta perakende satışlar ve Almanya'da tüketici fiyatlarına ilişkin iyimser verilerile artıya döndüler.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi, günü yüzde 0.16 düşüşle kapatırken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.91 düştü. Aynı zamanda, Güney Kore'nin Kospi Composite Endeksi 0.12 yükseldi. Bu arada, Çin anakarasında Şangay Kompozit Endeksi yüzde 0.29, Shenzhen Kompozit yüzde 0.30 geriledi. Avustralya'da, S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.2 ekside kapandı. Dolar, yen karşısında yüzde 0.21 artışla 103.3650 yene yükseldi.Güne ekside başlayan Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.30 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.25 artıya geçti. Londra'da FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.56 artıdaydı. Euro dolar karşısında 1.22572 düzeyinde yatay hareketederken, sterlin ABD para birimine göre yüzde 0.16 düşüşle 1.35417'ye geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı