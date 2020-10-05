KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler ekonomik verilerle yükseldi
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KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler ekonomik verilerle yükseldi

05.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:16
KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler ekonomik verilerle yükseldi

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftaya, olumlu ekonomik verilerin etkisiyle yükselerek başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalar da, koronavirüs tedavisine ilişkin gelişmelerle yükseldi.

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftaya, olumlu ekonomik verilerin etkisiyle yükselerek başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalar da, koronavirüs tedavisine ilişkin gelişmelerle yükseldi. 

Birleşik Krallık'ta hizmetler sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 56.1 olarak açıklanırken, Euro bölgesinde perakende satışların Ağustos'ta yüzde 4.4 arttığı açıklandı.

Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda endeksler de, Japonya'nın koronvirüs tedavisinde kullanılmk üzere, anti-virüs ilaç Avigan için onay vermeyi planladığına ilişkin haberlerle yükseldi.ABD borsalarında endeksler de, Covid-19 tedavisi görmekte olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü taburcu edileceğine ilişkin haberlerle açılış öncesi işlemlerde yükseldi. Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasından bir gün sonra Cuma günü, Trump tedavi edilmek üzere hastaneye yatırılmıştı.Bu gelişmelerle, Londra'da FTSE100 Endeksi açılış ziliyle yüzde 0.11, Paris'te The CAC40 Endeksi yüzde 0.80 yükseldi. Almanya'nın DAX Endeksi de, yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.07 düzeyinde bir artışla başladı.Avrupa borsalarında euro/dolar paritesi yüzde 0.06 artışla 1.17242 düziyeni yükselirken, sterlin/dolar paritesi yüzde 0.11 düşüşle 1.29225 düzeyine geriledi.Japon'ya'da Nikkei225 Endeksi yüzde 1.24, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.38 ve Güney Kore&de Kospi Endeksi de yüzde gained 1.31 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX200 Endeksi de yüzde 2.59'luk sıçrama yaparken, Çin'deki borsalar tatil nedeniyle kapalıydı.

ABD açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endeksi yüzde 0.52, Nasdaq 100 Endeksi yüzdre 0.66 ve S&P 500 Endeksi de yüzde 0.55 percent yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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