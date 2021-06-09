KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler Avrupa'da yatay, Asya'da ekside
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KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler Avrupa'da yatay, Asya'da ekside

KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler Avrupa'da yatay, Asya'da ekside
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, Almanya'nın dış ticaret fazlasının azaldığını gösteren verinin açıklandığı Çarşamba gününe çoğunlukla yatay başladı.

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, Almanya'nın dış ticaret fazlasının azaldığını gösteren verinin açıklandığı Çarşamba gününe çoğunlukla yatay başladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun enflasyonun yükseldiğini gösteren verileri açıklamasının ardından Asya - Pasifik bölgesindeki endeksler ise genel olarak eksiye geçti.

Yükselen emtia fiyatlarının etkisiyle, Çin'deki ürünlerin fabrika çıkış fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 9.0 ile, son 12 yılın en yüksek düzeyinde yükseldi. Analistlere göre, Covid-19 kaynaklı krizden çıkış için alınan önlemler, küresel enflasyonu aşırı beslediği için, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenleyebilirler.Asya piyasalarında yatırımcılar Pekin ile ABD arasında devam eden tartışmaya da odaklandılar. Çin Savunma Bakanlığı, ABD senatörlerinin Tayvan ziyaretini protesto ederken, ABD Kongresi'nin üst meclisi, ABD'nin Çin ile rekabette destek olacak nitelikte bir yasa tasarısını onayladı.Frankfurt'ta DAX Endeksi ve Paris'te CAC 40 Endeksi yatay açılırken, FTSE 100 yüzde 0.09 ekside başladı. Euro dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.21798 dolara, sterlin de yüzde 0.11 artışla 1.41734 dolara yükseldi.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.32, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.11, Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.76 düştü. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 0.23 düştü. Çin anakarasında, Şanghay Bileşik yüzde 0.33 ve Shenzhen Bileşik yüzde 0,31 artıdaydı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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