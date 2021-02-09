KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler Avrupa'da yatay, Asya'da artıda
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KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler Avrupa'da yatay, Asya'da artıda

09.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:49
KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler Avrupa'da yatay, Asya'da artıda

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler Salı gününe yatay başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda endeksler artıda işlem görüyor.

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler Salı gününe yatay başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda endeksler artıda işlem görüyor.

Almanya'da açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret fazlası 2020'de yıllık bazda yüzde 7.1 düştü ğü borsalarda yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane'in, ekonomiye ilişkin son durumun değerlendirmesini yapacağı konuşmasına odaklandı. 

ABD'de, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın konuşmasının ardından yeni rekor düzeylerde kapanan borsaları izleyen Asya-Pasifik bölgesindeki borsalar da artıda işlem görüyor.Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönüleleceğini vurguladı.Frankfurt'ta DAX Endeksi ve Londra'da FTSE 100 Endeksi yatay açıldı. Öte yandan, Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0,30 artıdaydı. Euro, dolar karşısında yüzde 0.23 artarak 1.20800 dolara, sterlin de yüzde 0.25 artışla 1.37762 dolara yükseldi.Tokyo'da Nikkei 225 yüzde 0.40 artışla kapanırken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0.06 geriledi ve Avustralya'nın S&P/ASX işlem seansını yüzde 0.87 düşüşle bitirdi. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 1.58, Shenzhen Kompozit yüzde 2.27 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.36 yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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