SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi, Avrupa, Ekonomi

Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarından bulduğu destekle toparlandı.

20.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:16
Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarından bulduğu destekle toparlandı.

ABD'de, New York genelinde 4 bin 152 yeni Kovid-19 vakası ve 27 ölüm tespit edilmesi ve California eyaletinde salgın nedeniyle eyalet genelinde 'evde kalma emri'nin çıkarılması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, virüs ile mücadele için yardım fonu açmayı planladıklarını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için birbiri ardına adımlar atarken, dün faiz indirimi kervanına İngiltere Merkez Bankası (BoE) da katıldı. Fed, dün küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programı tutarını artırarak 750 milyar avroluk parasal genişlemeye gitmesi sonrası dün BoE de son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin artırdı.

Bu gelişmelerden destek bulan pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, petrol fiyatları da yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 7 artışla 27,8 dolara çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında 28,5 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,95, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.

Avrupa borsalarında yükselişin daha belirgin olması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,00, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 yükseliş kaydetti.

Bugün, son 10 işlem gününde yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Güney Kore'de Kospi endeksi, etkisini artıran tepki alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 5 değer kazandı. Japonya borsalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan tamamladı. Dün 6,5497 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5170 seviyesinde işlem görüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 359'a ulaştığını bildirdi.

Analistler, vaka sayısındaki artış hızının tedirginlikleri artırdığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerle piyasalarda tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,5750 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, bugünün veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, 2019 yılı iş gücü istatistikleri

10.00 Almanya, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, şubat ayı 2. el konut satışları

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı Ekonomi
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Dünyaca ünlü market zincirinden koronavirüs kararı! 150 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
Dünyaca ünlü market zincirinden koronavirüs kararı! 150 bin kişiyi işe alacak
Piyasaya yeni para sürülüyor! 4. tertip 50 TL'ler için tarih verildi Ekonomi
Piyasaya yeni para sürülüyor! 4. tertip 50 TL'ler için tarih verildi
Koronavirüse karşı yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Ekonomi
Koronavirüse karşı yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak Ekonomi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken James Bond Guido Senia Şeyma Subaşı
Spor Falcao Metin Oktay Metin Oktay Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:35:04. #1.15#
title