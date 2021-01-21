KÜRESEL PİYASALAR-ECB faiz kararı öncesi Avrupa artıda açıldı

Avrupa'daki başlıca borsalardaki hisse senedi endeksleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını açıklayacağı güne artıda başladı.

Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda hisse endekslerinin büyük çoğunluğu da, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faizleri sabit bıraktığı kararının açıklandığı günü artıda geçirdi.

Açılışta, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.60, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.46, Paris'te de CAC 40 Endeksi de yüzde 0.57 artıdaydı.Aynı zamanda, euro dolar karşısında yüzde 0.14 değer kazanarak 1.21234'e sterlin de yüzde 0.31 artışla 1.36006 dolara yükseldi.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.82 artışla geride bırakırken, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 1.54, Avustralya'da S&P/ASX Endeksi de yüzde 0.79 yükseldi.Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 1.19 ve Shenzhen Kompozit yüzde 1.77 yükseldi. Buna karşılık Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.28 düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı