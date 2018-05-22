Küresel Piyasalar – Dow Ralli Yaptı, Asya Borsaları Karışık Açıldı

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak Dow Jones başta olmak üzere Wall Street endeksleri haftanın ilk gününde ralli yaparken, Asya borsaları karışık açıldı.

ASYA – ABD - Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle yatırımcılar Wall Street endekslerini yükseltti, Asya borsalarında haftanın ikinci gününde

- Nikkei yüzde 0.18 düşüşle 22,960.34 puana,

- Shanghai yüzde 0.30 düşüşle 3,203.95 puana geriledi,

- Hong Kong'da HSI Buda'nın doğumgünü nedeniyle kapalı.

- KOSPI ise yüzde 0.20 artışla 2,465.57 puanda.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.25 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 17.81 yükseldi.

AVRUPA - Londra borsası FTSE DÜN yüzde 0.73 artışla 7,838.19 puana çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü; sterlin ise dolar karşısında 1.3391'e kadar gerileyerek 2018'in en düşük düzeyini gördükten sonra tekrar 13425'e yükseldi. İç piyasada ise sterlin/lira 6.1777 ile tarihi rekorunu kırdı. Sterlin günlük yüzde 0.14 artışla 6.1512 düzeyinde.

- Dolar endeksi 93.87 düzeyi ile 2018'in zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.03 düşüşle 93.69 düzeyine geriledi.

- Euro/dolar paritesi dün 2018'in en düşük düzeyi olan 1.1717'yi gördü ve haftanın ikinci gününde yüzde 0.20 düşüşle 1.1769 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.002 düşüşle 3.063 düzeyine geriledi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.198'e gerilerken; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.574 düzeyine yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.02 değer kazandı ve 111.08 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin hafta başında dolar karşısında 1.3391'e kadar düştükten sonra tekrar yükseldi. Sterlin/dolar günlük yüzde 0.03 değer kaybederek 1.3419 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 72.50 dolara yükselirken, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.37 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

Ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ve İtalya'daki siyasi gelişmelere paralel paralel olarak Avrupa borsalarında;

- DAX Whit Monday sebebiyle kapalıydı.

- FTSE yüzde 1.03 artışla günü 7,859 düzeyinden kapattı.

- CAC yatay seyirle kapandı.

- FTSE MIB yüzde 1.52 düşüşle 23,092.38 puandan kapandı.

- Stoxx600 yatay seyirle 395.87 puandan kapandı.

ABD – Geçen haftanın ilk gününde risk iştahının artmasına bağlı ralli yaptı. ABD borsalarında Çin ile ticaret savaşının askıya alındığı haberleri ardından;

- Dow Jones yüzde 1.21 artışla 25,013.29 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.74 artışla 2,733.01 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.54 artışla 7,394.04 puandan kapandı. - İstanbul