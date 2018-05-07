Küresel Piyasalar – Dolar 2018 Zirvelerine Yakın Seyrediyor (2)

– Küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler, Batı Teksas petrolünün Venezüela ve İran endişelerinin ardından tekrar 70 doların üzerine çıkması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı beklentisini güçlendiren güçlü ekonomik verilerle dolar endeksi 2018 zirvelerine yakın seyrediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.21 yükselişle 92.76 düzeyine yükseldi



10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif yükselişle 2.957 düzeyine yükseldi



Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.18 değer kazandı ve 109.18 yen düzeyine geriledi.



Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.25 düşüşle 1.1928 düzeyine geriledi.

AVRUPA – Almanya, Fransa, İtalya ve Euro Bölgesi'nden gelen perakende Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) satışlarda yavaşlamaya işaret etti. Nisan Perakende PMI Euro Bölgesi için Mart'taki 50.1 düzeyinden 48.6'ya gerilerken, bu 17 ayın en sert aylık düşüşüne işaret etti. Almanya'da perakende PMI 51.0'a gerilerken, Fransa'da 50.1'e yükseldi ve İtalya'da 42.7'ye gerileyerek 21 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Birleşik Krallık'tan bu hafta sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın ise faiz kararı var.

Almanya'da imalat sektörü yeni siparişler Mart'ta aylık yüzde 0.9 düştü, yıllık yüzde 3.1 arttı. Almanya'nın 2017'de gerçekleştirdiği toplam ihracatın yüzde 58.6'sının Avrupa Birliği'ne yaptığı açıklandı.

Verilerin ardından Avrupa borsalarında:

DAX yüzde 0.37 artışla 12,866.41 puana



FTSE yüzde 0.86 artışla 7,567.14 puana



FTSE MIB ise yüzde 0.26 artışla 24,398.58 puana yükseldi.



CAC ise Air France hisselerindeki yüzde 13'lük düşüşe bağlı düşüşle açıldıktan sonra verilerle tekrar yükselişe geçti.

ASYA – ABD istihdam verileri sonrasında Batı Teksas petrolünün 70 dolar düzeyinin üzerine çıkmasının ardından Asya'da birçok endeks yükseldi.

Japonya'da Nikkei hafif düşüşle 22,467.16 puandan kapanırken



Shanghai yüzde 1.48 yükselişle 3,136.63 puandan,



HSI yüzde 0.23 yükselişle 29,994.26 puandan kapandı.



Güney Kore'de KOSPI, Çocuk Günü resmi tatil nedeniyle bugün kapalı.

ABD – Geçen hafta tarım dışı istihdam ve ücret artışı beklentilerin altında geldi. Nisan ayında 198 bin yeni istihdam yaratılması beklenen ABD özel sektöründe 164 bin istihdam yaratıldı. İşsizlik oranı ise yüzde 3.9'a geriledi. Ücretler ise yüzde 0.2 artması beklenirken yüzde 0.1 arttı. Verilerin ve Apple hisselerinin yeni tarihi zirveyi görmesinin ardından Wall Street'te bir teknoloji rallisi yaşandı ve endeksler haftanın son gününü artışlarla kapadı.

Dow Jones yüzde 1.39 artışla 24,262.51 puana,



S&P 500 yüzde 1.28 artışla 2,663.42 puana,



Nasdaq yüzde 1.71 artışla 7,209.62 puana yükseldi. - İstanbul