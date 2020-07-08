KÜRESEL PİYASALAR-Covid-19 kaygılarıyla hisseler karışık Küresel düzeyde önde gelen hisse senedi borsaları, yeni Covid-19 dalgasının yarattığı kaygılar ve gelişmiş ülke ekonomilerine ilişkin iyimser verilerle Çarşamba gününe karışık başladı.

Küresel düzeyde önde gelen hisse senedi borsaları, yeni Covid-19 dalgasının yarattığı kaygılar ve gelişmiş ülke ekonomilerine ilişkin iyimser verilerle Çarşamba gününe karışık başladı.

Asya-Pasifik bölesinde, hisse senedi borsalarında endeksler genel olarak gerilerken, Çin anakarasındaki hisse senedi borsalarındaki endeksler yükseldi.

Avrupa'daki başlıca hisse senedi endeksleri de Covid-19 kaygılarıyla düşerken, ABD'deki hisse senedi borsalarındaki başlıca endeksler ise, yüksek Covid-19 vakalarına karşın yükseldi.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.56, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.10 ve Australya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.03 düştü. Buna karşılık, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.45, Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.72 ve Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.92 yükseldi.Almanya'da DAX Endeksi açılış ziliyle birlikte yüzde 0.64 düşerken, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.55 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.74 düştü.

ABD'deki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Industrial Average Endeksi yüzde 0.25, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.51 ve S&P 500 Endeksi yüzde 0.32 yükseldi.

Kaynak: DHA