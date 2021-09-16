Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar, Çin'deki regülasyon adımları, dünya genelinde artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeni güne satıcılı başlarken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Küresel piyasalar, Çin'deki regülasyon adımları, dünya genelinde artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeni güne satıcılı başlarken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları enflasyonist baskıları tekrar gündemin odağına taşırken, doğal gaz fiyatları söz konusu seyirde baş rolde bulunuyor. Doğal gaz vadelileri dün Avrupa, İngiltere ve ABD'de tarihi yüksek seviyelere çıkarken, Avrupa'daki yükseliş yüzde 20'yi aştı.

Çin'in regülasyon adımları ve Çin'in en büyük konut geliştirme şirketlerinden Evergrande Group'a ilişkin süreç de yatırımcıları tedirgin eden gelişmelerin başında geliyor.

Bununla birlikte, Kovid-19 salgınında delta varyantı yayılmaya devam ederken dün, Pfizer yetkililerinin aşının etkinliğini zamanla kaybettiğini ve ek dozların yapılmasının faydalı olacağını ifade etmesi kafaları karıştırdı.

ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat endeksi 18,3'ten 34,3'e yükselmesinin ardından New York borsasında dün alıcılı bir seyir izlense de endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne satıcılı başladı. Dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,85, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

Avrupa borsalarında ise ECB Başkanı Lagarde'ın bugün yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Lagarde'ın saat 15.00'te gerçekleştirmesi beklenen konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. ECB'nin son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

Öte yandan, bölgede artan enerji fiyatları ve yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon pay piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avro/dolar paritesi güne satıcılı başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1807'den işlem görüyor.

Asya borsaları da güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'in Macau bölgesindeki regülasyon adımları ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Evergrande şirketinin borç yapılandırması için tahvil alım-satımının bir süreliğine dondurulması risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret dengesi, ağustosta 635 milyar yen ile beklentilerin üzerinde açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,10, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,68, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,83 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri bulunurken, dün, küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 1.423,97 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4353'e gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de ise perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

 'Evde çocuğum oturacak' diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir

"Evde çocuğum oturacak" diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir

 Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Mehmet Erdem Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:23:31. #1.17#