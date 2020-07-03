KÜRESEL PİYASALAR-Borsalar iyimser verilerle yükseldi Küresel hisse senedi borsaları, başta Çin, Japonya ve ABD'den gelen ve yatırımcılarda küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik yaratan verilerin etkisiyle yükseldi.

Küresel hisse senedi borsaları, başta Çin, Japonya ve ABD'den gelen ve yatırımcılarda küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik yaratan verilerin etkisiyle yükseldi.

Çin'de hizmet sektörü faaliyetlerinin rekor düzeylere ulaştığını ve Japonya'da da hizmetler sektöründeki bozulmanın yavaşladığını gösteren verilerin etkisiyle Asya'da hisse senedi piyasaları yükseldi.

Avrupa hisse senedi borsalarında endeksler de, ABD istihdam verilerinin beklenenden iyi çıkmasının verdiği iyimserlikle yükseldi. ABD'de tarım dışı istihdam, koronavirüs salgınında kapatılan restoran ve barların tekrar açılmasıyla Haziran'da 4.8 milyon ile beklentilerin üzerinde yükseldi.Japonya'da The Nikkei 225 yüzde 0.27 yükseldi. Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.93 ve Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.63 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.62 ve Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.34 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yatay açıldı.

Almanya'da DAX Endeksi HeidelbergCement hisselerindeki yükselişin liderliğinde yüzde 0.29 yükselirken, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Enedeksi de yüzde 0.19 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.20 yükselişlerle açıldı.

Kaynak: DHA