KÜRESEL PİYASALAR-Borsalar aşı iyimserliğiyle yükseldi Küresel hisse senedi borsaları, farklı ülkeler ve geliştirme şirketlerinden gelen Covid-19 aşısının bulunmasına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yeni güne yükselişlerle başladı.

Küresel hisse senedi borsaları, farklı ülkeler ve geliştirme şirketlerinden gelen Covid-19 aşısının bulunmasına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yeni güne yükselişlerle başladı.

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi borsası endeksleri, Pfizer ve BiNTech tarafından yapılan açıklamalarda, yaptıkları aşı deneylerinden olumlu tepkiler aldıklarını duyurmaları üzerine yükseldi.

Avrupa'daki hisse senedi borsalarının açılış öncesi işlemlerinde de, aşı gelştirme çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya başlandığına ilişkin haberler in yayılmasıyla, benzer gelişmeler yaşandı.Yatırımcıların aşının bulunmasıyla ekonomik toparlanmanın hız kazanacağı beklentileriyle alıma geçmelerinin etkisiyle, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.20 yükseldi. Çin'de Shanghai Composite Endeks yüzde 1.29 ve Shenzhen Composite Endeksi de yüzde 0.86 yükselirken, Hong Kong'da The Hang Seng Endeksi yüzde 1.56'lık sıçramayla açıldı. Güney Kore'nin Kospi Endeksi de yüzde 0.91 yükselişle başlarken, Australya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 1.64 yükseldi.Açılış öncesi işlemlerde Almanya'nın DAX Endeksi yüzde 0.79 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi 0.50 yükseldi. Açılışta Fransa'nın CAC 40 Endeksi de yüzde 0.53 yükseldi.

Kaynak: DHA