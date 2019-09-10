Küresel piyasalar beklemede

Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, merkez bankaları faiz kararları öncesinde pay piyasalarında "bekle-gör" politikasının öne çıktığı gözleniyor.

10.09.2019 09:20
Küresel piyasalar beklemede

Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, merkez bankaları faiz kararları öncesinde pay piyasalarında "bekle-gör" politikasının öne çıktığı gözleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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