KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa ve Asya-Pasifik borsaları artıda
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KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa ve Asya-Pasifik borsaları artıda

KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa ve Asya-Pasifik borsaları artıda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve para politikasına ilişkin güncellemeleri öncesinde Avrupa'daki başlıca borsalar yeni güne artıda başladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve para politikasına ilişkin güncellemeleri öncesinde Avrupa'daki başlıca borsalar yeni güne artıda başladı. Asya-Pasifik bölgesi borsalarda da endeksler Perşembe gününde genellikle artıda işlem görüyor. 

Bu arada, şirketlerin ilk çeyrek sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. SAP SE, 2021'in ilk üç ayında hisse başına kazancının (EPS) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttığını açıkladı. Bu arada Nestle SA, gelirinin aynı dönemde yüzde 1,3 arttığını açıklarken, Groupe Renault küresel araç satışlarında artış kaydetti.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.37, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.15 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.30 artışla açıldılar. Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 artarak 1.20424 dolara ve sterlin de dolar karşısında yüzde 0.09 artarak 1.39387 dolara yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2.19 ya da 624 puan yükseldi ve yen karşısında yüzde 0.08 gerileyen dolar da 107.9775 yene geriledi. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.23 artarken, Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi yüzde 0.64 yükseldi. Çin anakarasında Shanghai Composite yüzde 0.14 ve Shenzhen Composite yüzde 0.58 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.52 yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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