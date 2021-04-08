KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa ve Asya'da hisseler yükselişte
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KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa ve Asya'da hisseler yükselişte

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa ve Asya'da hisseler yükselişte

Almanya Fedaral İstatistik Ofisi'nin, ülke genelinde yeni fabrika siparişlerinin Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda yüzde 5.6 arttığını gösteren verileri ardından Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri güne artışlarla başladı.

Almanya Fedaral İstatistik Ofisi'nin, ülke genelinde yeni fabrika siparişlerinin Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda yüzde 5.6 arttığını gösteren verileri ardından Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri güne artışlarla başladı.

Japonya'da açıklanan verilerin de tüketici güveninde artışa işaret etmesinin etkisiyle de Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında da endeksler artıda işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmasına karşın, son zamanlarda ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinin yükseldiğine işaret edilen tutanaklarda, komite üyelerinin, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarının da altı çizildi.Açılışta, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.41, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.10 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.37 artıdaydı. Dolara karşı yüzde 0.12 değerlenen euro 1.18803 dolara, sterlin de yüzde 0.24 artarak 1.37706 dolara yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.87 artarken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.24 düştü. Güney kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.13 ve Avustralya'da S&P/ ASX 200 yüzde 0.90 yükseldi. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.15 ve Shenzhen Kompozit yüzde 0.16 arttı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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