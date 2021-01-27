KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa düşük açıldı, Asya'da endeksler karışık
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KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa düşük açıldı, Asya'da endeksler karışık

27.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:33
KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa düşük açıldı, Asya'da endeksler karışık

Artan Covid-19 vakaları ve ekonomide kısıtlamaların etkisiyle Avrupa'da hisse senedi endeksleri Çarşamba gününe ekside başlarken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın bugün TSİ 22: 00'de açıklayacağı faiz kararına odaklandığı Asya-Pasifik bölgesi borsalarında endeksler karışık düzeylerde bulunuyor.

Artan Covid-19 vakaları ve ekonomide kısıtlamaların etkisiyle Avrupa'da hisse senedi endeksleri Çarşamba gününe ekside başlarken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın bugün TSİ 22: 00'de açıklayacağı faiz kararına odaklandığı Asya-Pasifik bölgesi borsalarında endeksler karışık düzeylerde bulunuyor.

Yatırımcılar ayrıca, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Salı günü açıkladığı küresel ekonomik büyüme öngörülerinde yaptığı güncelleme, şirket bilançoları ve Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Pazartesi günü başlayan sanal Davos toplantısına odaklandılar.

Açılışta, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.30, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.13 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.11 eksideydi. Euro dolar karşısında yüzde 0.11 düşüşle 1.21536 dolara gerilerken, sterlin 1.37401 dolar düzeyinde yatay işlem görüyordu.Japonya'da ise Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.31 artışla kapadı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.05 yükseldi. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.12 düşerken, Shenzhen Kompozit yüzde 0.31 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.40 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 günü yüzde 0.65 düşüşle tamamladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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