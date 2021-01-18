KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisseler haftaya düşüşle başladı
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KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisseler haftaya düşüşle başladı

18.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:22
KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisseler haftaya düşüşle başladı

Yatırımcıların, kıta genelinde aşı dağıtımına ilişkileri odağına aldığı Avrupa'nın başlıca borsalarında hisse senedi endeksleri yeni haftaya ekside başladı.

Yatırımcıların, kıta genelinde aşı dağıtımına ilişkileri odağına aldığı Avrupa'nın başlıca borsalarında hisse senedi endeksleri yeni haftaya ekside başladı.

Asya-Pasifik bölgesinde başlıca hisse senedi piyasaları ise, açıklanan verilerinin Japonya sanayi üretiminin Aralık ayında düştüğünü göstermesi ve Çin'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) coronavirus pandemisine karşın 2020 yılını yüzde 2.3 artışla tamamladığının açıklanmasının ardından karışık düzeylerde işlem gördü.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yeni haftaya yüzde 0.55 ekside başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi de, işlemin ilk dakikalarında yüzde 0.48 eksideydi. Londra'da FTSE 100 Endeksi de işlemlere yüzde 0.33 düşüşle başladı.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.97 ekside tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi ise yüzde 0.73, anakara Çin'de Shanghai Composite yüzde 0.80 ve Shenzhen Composite aynı anda yüzde 1.55 yükseldi.Seul'deki Kospi Endeksi yüzde 2.25 düştü ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de günü yüzde 0.78 düşüşle tamamladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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