KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisse endeksleri artıda açıldı

Avrupa genelinde hisse senedi endeksleri, Birleşik Krallık Başbakanı Bors Johnson'ın Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin planı açıklaması ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, aşılamaların etkisiyle ülkede pandeminin sonunun göründüğünü söylemesi üzerine, Salı gününün...

Avrupa genelinde hisse senedi endeksleri, Birleşik Krallık Başbakanı Bors Johnson'ın Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin planı açıklaması ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, aşılamaların etkisiyle ülkede pandeminin sonunun göründüğünü söylemesi üzerine, Salı gününün işlemlerine artıda başladı.

Yatırımcıların pandemideki gelişmelere odaklandığı Asya-Pasifik bölgesindeki borsa endeksleri de, ağırlıklı olarak ekside hareket ediyor.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.23 artarken, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.28 arttı. Paris'te CAC 40 yüzde 0.26 yükseldi. Euro dolar karşısında yüzde 0.16 artarak 1.21727'den işlem gördü. İngiliz sterlini dolar karşısında yüzde 0.26 artarak 1.40969'a çıktı.Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.18, Shenzhen Kompozit yüzde 0.80 düştü. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.99 artıdaydı.

Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.31 düşerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0.79 yükseldi. Japonya'da borsalar resmi tatil nedeniyle kapalıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı