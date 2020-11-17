KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da endeskler ekside başladı

Avrupa'da hisse senedi borsalarında endeksler, Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) bütçesini veto etmelerinin ardından, yeni günde genel olarak ekside hareket ediyor.

Avrupa'da hisse senedi borsalarında endeksler, Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) bütçesini veto etmelerinin ardından, yeni günde genel olarak ekside hareket ediyor.

AB bütçesine ilişkin kaygıların yanında, Almanya ve Fransa'da Covid-19 vakalarında artışlara bağlı olarak, uygulanacağı açıklanan yeni kapatma önlemlerinin ekonomide olumsuz sonuçlara yol açacağı öngörüleri de endekslerin düşmesine neden oluyor.Almanya'da DAX Endeksi Salı gününe yatay başlarken, Adidas AG yüzde 1.05 ile açılışta en çok yükselen hisse oldu. Imperial Brands'ın yüzde 3.07 ile en fazla düştüğü Londra Borsası'nda FTSE 100 Endeksi de güne yüzde 0.12 düşüşle başladı. Fransa'da CAC 40 Endeksi de, Alstom hisselerinin 7.54 düştüğü seans açılışında yüzde 0.16 eksideydi. Dolar hem euro hem de pound dolar karşısında sırasıyla 1.18477 ve 1.31993 düzeylerinde yataydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı