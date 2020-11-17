KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da endeskler ekside başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da endeskler ekside başladı

17.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:08
KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da endeskler ekside başladı

Avrupa'da hisse senedi borsalarında endeksler, Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) bütçesini veto etmelerinin ardından, yeni günde genel olarak ekside hareket ediyor.

Avrupa'da hisse senedi borsalarında endeksler, Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) bütçesini veto etmelerinin ardından, yeni günde genel olarak ekside hareket ediyor.

AB bütçesine ilişkin kaygıların yanında, Almanya ve Fransa'da Covid-19 vakalarında artışlara bağlı olarak, uygulanacağı açıklanan yeni kapatma önlemlerinin ekonomide olumsuz sonuçlara yol açacağı öngörüleri de endekslerin düşmesine neden oluyor.Almanya'da DAX Endeksi Salı gününe yatay başlarken, Adidas AG yüzde 1.05 ile açılışta en çok yükselen hisse oldu. Imperial Brands'ın yüzde 3.07 ile en fazla düştüğü Londra Borsası'nda FTSE 100 Endeksi de güne yüzde 0.12 düşüşle başladı. Fransa'da CAC 40 Endeksi de, Alstom hisselerinin 7.54 düştüğü seans açılışında yüzde 0.16 eksideydi. Dolar hem euro hem de pound dolar karşısında sırasıyla 1.18477 ve 1.31993 düzeylerinde yataydı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor
Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı
Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü trenle Avrupa'ya gönderildi
Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü trenle Avrupa'ya gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İrem Derici Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Medya Milli Kasım Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da endeskler ekside başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 14:12:25. #1.15#
title