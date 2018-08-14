Küresel Piyasalar – Avrupa'da Endeksler Güçlü Verilerle Yükselişte

– Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve Çin'den gelen perakende satışlar, sanayi üretimi ve sabit varlık yatırımları verilerine paralel Asya'da endeksler karışık seyirle kapanırken, Avrupa'da endeksler Avrupa ekonomilerinden gelen güçlü verilerle yükselişte.

DOLAR endeksi günlük yüzde 0.03 artışla 96.35 düzeyinde. Endeks hafta başında 52 haftanın en yüksek düzeyi 96.52 düzeyine kadar yükseldi.

EURO/DOLAR, dolardaki hafif güçlenişe bağlı yüzde 0.06 düşüşle 1.1403 düzeyine geriledi. Endeks gün içinde 1.1380'e kadar gerilemişti.

AVRUPA – Avrupa'da Almanya ve Fransa'dan gelen enflasyon verileri ve Almanya ikinci çeyrek büyüme verisi sonrasında endeksler yükselişte.

ALMANYA'da TÜFE Temmuz'da beklentilere paralel aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 2.0 arttı.

FRANSA'da TÜFE Temmuz'da aylık yüzde 1.0 düştü, yıllık yüzde 2.3 arttı. Dönemsel düşüş

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi Insee'ye göre üretilen mal fiyatlarındaki yaz satışları sebebiyle yaşanan yüzde 2.8'lik düşüşten kaynaklandı.

FRANSA'da işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 9.1'e geriledi. Beklenti işsizliğin yüzde 9.2 düzeyinden değişmemesiydi.

ALMANYA ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta 11.0 puan artışla -13.7'ye yükseldi. Temmuz'da endeks -24.7 düzeyindeydi ve Ağustos'ta -20.7'ye yükselmesi bekleniyordu.

EURO BÖLGESİ ZEW Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'daki -18.7 düzeyinden, Ağustos'ta -11.1 düzeyine yükseldi. Beklenti -16.4'e yükselmesiydi.

EURO BÖLGESİ ikinci çeyrekte yüzde 2.2 büyüdü, beklenti yüzde 2.1 büyümesiydi. Çeyrek bazda büyüme ise yüzde 0.4 oldu, beklenti yüzde 0.3'tü.

EURO BÖLGESİ sanayi üretimi Haziran'da yüzde 0.7 düştü.

BİRLEŞİK KRALLIK'ta işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 4.0 düzeyine gerileyerek 1975 yılından bu yana görülen en düşük düzeye indi.

BİRLEŞİK KRALLIK'ta ortalama haftalık ücretler ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. İlk çeyrekte ücretlerdeki yıllık artış yüzde 2.5 düzeyindeydi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.24,

FTSE yüzde 0.01,

CAC yüzde 0.14,

FTSE MIB yüzde 0.17 yükseldi,

Stoxx 600 ise yüzde 0.26 yükseldi.

ASYA – Asya'da da endeksler ticaret savaşı endişelerine paralel Çin'den gelen perakende satışlar, sanayi üretimi verileriyle karışık seyirde.

ÇİN'de perakende satışlar Temmuz'da yüzde 9.0 artması beklenirken, yüzde 8.8 arttı. Sanayi üretimi ise yüzde 6.0 artışla beklentilerin altında kaldı. Beklenti sanayi üretiminin yüzde 6.3 artmasıydı.

JAPONYA sanayi üretimi Haziran'da yüzde 2.1 düşmesi beklenirken, yüzde 1.8 düştü. Yıllık sanayi üretimi yüzde 5.0 düşmesi beklenirken, yüzde 0.9 düştü.

JAPONYA kapasite kullanımının Haziran'da değişmesi beklenmiyorken, yüzde 2.2 düştü.

Gelişmelere paralel,

Nikkei yüzde 2.28 yükselirken,

Shanghai yüzde 0.17,

HSI yüzde 0.66 düştü.

KOSPI yüzde 0.47 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.19 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 1.42'ye geriledi.

WALL STREET – Küresel ticaret endişelerine paralel, haftanın ilk gününde Wall Street endeksleri düşüşle kapanmıştı.

Veri sonrası ABD borsalarında;

Dow Jones yüzde 0.50,

S&P 500 yüzde 0.40,

Nasdaq yüzde 0.25,

Russel 2000 yüzde 0.68 düştü.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.899 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.633 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.25 değer kazanmasıyla 110.97 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.10 artışla 1.2782 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Suudi Arabistan Temuz'da petrol üretimini artırması beklenirken petrol üretimi düştü.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.92 artışla varil başına 73.28 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.98 artışla 67.86 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.37 dolar artışla 70.97 dolara yükseldi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 70.60 dolar düzeyindeydi. - İstanbul