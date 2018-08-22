Küresel Piyasalar – Avrupa Borsaları Ticari Gerilimin Ardından Toparlanıyor

– ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimleri nedeniyle güne düşüşle başlayan Avrupa borsalarında gün içi işlemlerde artış eğilimi görüldü.

AVRUPA – ABD-Çin arasındaki ticari gerilimler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden ABD'ye gelen bütün otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan Avrupa endeksleri toparlanmaya başladı. Avrupa borsalarında;

- Stoxx 600 yüzde 0.10,

- FTSE yüzde 032,

- DAX yüzde 0.17,

- CAC 0.39 artarken,

- FTSE MIB yüzde 0.14 düştü.

WALL STREET – S&P 500 endeksinin dün tarihini rekorunu kırmasının ardından yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları kapsamında güçlenen ekonomi ve artan kurumsal karların etkisiyle endekslerde görülen boğa piyasasının süreceği iddialarına ek olarak, Minneapolis merkezli perakende şirketi Target'ın hisselerinin 4.0 yükselmesinin de etkisiyle, ABD borsalarında artış görüldü.

ABD'de Mortgage Bankers Association'ın (MBA) yayınladığı raporda ise haftalık mortgage başvurularının geçen haftaya göre yüzde 4.2 arttığı fakat geçen yılın aynı haftasına göre ise yüzde 15 daha düşük olduğu belirtildi.

Gelişmelerin etkisiyle ABD piyasalarında;

- Dow Jones yüzde 0.25,

- S&P 500 yüzde 0.21,

- Nasdaq yüzde 0.49,

- Russel 2000 yüzde 1.14 yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 2.02 artışla varil başına 74.10 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 2.05 artışla 67.19 dolardan işlem görüyor. - İstanbul