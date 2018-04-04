Küresel Piyasalar – Avrupa Borsaları Düşüşlerle Açıldı

– ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşı atışmaları, küresel borsaları da etkilemeye devam ediyor. Avrupa borsaları ticaret savaşı endişelerine bağlı düşüşlerle açıldı ve karışık seyrini sürdürüyor.

ABD'nin toplam 50 milyar dolar ithalat değeri olan Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmesinin ardından, Çin de 128 ürünle karşılık vermişti. ABD'nin Çin'e gümrük vergisi uygulayacağı 1,300 ürünün listesini açıklamasının ardından bugün de Çin yine ABD'den gelen soya, otomobil ve kimyasalların dahil olduğu 106 ürünün bulunduğu yeni bir gümrük vergisine tabii ürünler listesi açıkladı.

Hem Euro Bölgesi'nden hem de en büyük ekonomilerden (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya) gelen imalat PMI verilerinin büyümenin yavaşlamasına işaret etmesinin ardından DAX yüzde 0.49 düşüşle 11,944.08 puana geriledi. FTSE düşüşle açılmasının ardından yüzde 0.02 kayıpla 7,029.16 puana geriledi. CAC da yüzde 0.04 düşüşle 5,150.06 puana geriledi. Stoxx 600 ise yüzde 0.17 düşüşle 368.44 puana düştü.

Doların ticaret savaşı endişeleriyle baskılanması ve ekonomik verilerin ardından euronun değer kaybetmesiyle euro/dolar paritesi yüzde 0.19 artışla 1.229 düzeyine yükseldi.

Önceki gün teknoloji hisseleri öncülüğünde büyük düşüşler yaşamış olan ABD borsaları, hem güçlü imalat verileri hem de teknoloji hisselerindeki kayıpların yavaşlamasıyla yükseldi. Fakat Çin'in açıkladığı yeni gümrük vergileri nedeniyle bugün de düşüşlerle açılabilir.

ABD borsalarında Dow Jones yüzde 1.65 yükselişle 24,033.36 düzeyine gelirken, S&P 500 yüzde 1.26 artışa 2,614.45 puana yükseldi. Önceki gün yüzde 2.74 kayıpla kapanan Nasdaq yüzde 1.04 artışla 6,941.28 düzeyine yükseldi.

Dolar, günün ilk saatlerinde 90.00 bandının civarındaki seyrini sürdürüyor ve yüzde 0.09 düşüşle 90.09 düzeyine çekildi.

Dolar ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.44 yükselişle 106.12 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleriyle birlikte hafif bir düşüşle 2.759'a geriledi.

Asya Borsalarında Nikkei, Japonya'dan gelen hizmet sektörü büyüme verileriyle yükseldi ve yüzde 0.13 artışla 21,319.55 puana çıktı.

Dün Wall Street teknoloji hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak dün 3,124.04 düzeyinden kapanan Shanghai endeksi Çin hizmetler sektörü PMI verisinin Mart ayında hız kesmesiyle birlikte yüzde 0.15 düşüşle 3,131.84 düzeyine geriledi. .

HSI ise yüzde 1.71 düşüşle 30 bin puanın altına seyrini sürdürdü ve 29,664.73 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının ardından KOSPI haftanın ikinci gününde yüzde 01.41 düşüşle 2,408.06 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını genişletti ve öğleneden önceki yüzde 0.79'luk kaybı yüzde 1.16'ya yükseldi. - İstanbul