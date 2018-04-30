Küresel Piyasalar – Avrupa Borsaları ABD Verisi Öncesi Yükselişte

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin, yarımadada "65 yıl süren savaş halini sona erdirme" kararını açıklamalarının ardından başlayan iyimserlik ve artan risk iştahıyla Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da haftaya yükselişle başladı.

Öte yandan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık güçlerini birleştirdi ve ABD Başkanı Donald Trump'tan metal fiyatlarına getirdiği gümrük vergilerinden ayrı tutulmayı 1 Mayıs sonrasında da sürdürmesini istedi.

Analistler, Kore'den gelen haberlerin yarattığı gevşemeyi, ABD ile Çin arasında henüz bir sonuca ulaşmayan "ticaret geriliminin" bir ölçüde gölgelediğine dikkat çekiyor.

AVRUPA - Küresel piyasalarda bu hafta; bugün açıklanacak ABD tüketim harcamaları verisi, Çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in para politikası kararı ve Cuma günü yayımlanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri izlenecek. Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri de piyasalar tarafından izlenecek.

Avrupa borsalarında

DAX yüzde 0.19 artışla 12,604.42 puana

FTSE yüzde 0.53 artışla 7,541.67 puana

CAC yüzde 0.24 artışla 5,496.19 puana

FTSE MIB yüzde 0.25 artışla 23i988.02 puana yükseldi.

Stoxx 600 ise yüzde 0.11 artışla 386.08 düzeyinde.

ASYA - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.18 yükseldi. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.6 yükseldi.

Asya borsalarınının sürükleyicisi konumundaki Japonya, Çin ve Hindistan borsaları ise, bu ülkelerdeki tatil nedeniyle bugün kapalı.

Öte yandan Çin ekonomisine ilişkin NBS İmalat PMI verisi açıklandı ve Çin imalat PMI endeksi Nisan'da Mart'taki 51.5 düzeyinden 51.4 düzeyine geriledi, beklenti 51.3 düzeyine gerilemesiydi.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri ABD ekonomisinden gelen güçlü büyüme verisinin ardından, ABD tüketim harcamaları verisi öncesinde, yüzde 0.009 artışla 2.966 düzeyine yükseldi. Bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme olasılığını güçlendirerek, doları küresel piyasalarda güçlendiriyor. Ayrıca ABD'de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

Dolar küresel piyasalarda değer kazandı ve 91.00 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0.12 artışla 91.68 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi dolardaki değerlenmeye bağlı olarak yüzde 0.17 düşüşle 1.2106 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yüzde 0.19 artışla 109.25 yen düzeyine yükseldi. - Istanbul