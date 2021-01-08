KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa aşı umutlarıyla artıda açıldı

Başlıca Avrupa borsalarında endeksler, bir laboratuvarın çalışmaları sonucunda, Pfizer - BioNTech aşısının, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da ortaya çıkan evrim geçirmiş coronavirüse karşı da etkili olduğunu göstermesinin yarattığı iyimserlikle, haftanın son işlem gününe artıda başladı.

Başlıca Avrupa borsalarında endeksler, bir laboratuvarın çalışmaları sonucunda, Pfizer - BioNTech aşısının, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da ortaya çıkan evrim geçirmiş coronavirüse karşı da etkili olduğunu göstermesinin yarattığı iyimserlikle, haftanın son işlem gününe artıda başladı.

Başlıca Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki endeksler de, ABD'de Wall Street borsasında endekslerin rekor düzeylerde yükselişlerle kapanmasının etkisiyle, yükseldi.

Londra'da FTSE 100 Endeksi, yüzde 3.05 yükselen Barratt Developments PLC hisselerinin de desteğinde yüzde 0.13 artıda açıldı. Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.97, Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.79 yükseldi.Euro yüzde 0.26 düşüşle 1.22345 dolara gerilerken, sterlin 1.35744 dolar ile sabit düzeyde işlem gördü.Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 4.00, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2.36 ya da 648 puan yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.68 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi günü yüzde 1.20 artıda kapattı.Çin anakarasında ise, Şangay Kompozit Endeksi yüzde 0.40 yükselirken Shenzhen Bileşik yüzde 0.34 düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı