KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa aşı iyimserliğiyle artıda açıldı

Avrupa'daki hisse senedi borsalarında endeksler, yatırımcıların Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin desteğindeki iyimserliğiyle, haftanın ilk işlem gününe artıda başladılar. Birleşik Krallık'ta bugüne kadar 23.6 milyon kişi Covid-19 aşısı olurken, Fransa'da 5.0 milyon kişi de en az ilk doz aşıyı oldular.

Buna karşılık, Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda hisse senedi endeksleri, AstraZeneca aşısının etkisine ilişkin tartışmaların yarattığı kaygılarla ekside kapandı.

ABD'de Wall Street borsasındaki hisse senedi endeksleri ise açılış öncesi işlemlerde, Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasınıns yarattığı iyimserlikle artıdaydı.Frankfurt'ta DAX Endeksi işlemlere yatay başlarken, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.19 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.44 artıda açıldı. Euro yüzde 0.34 düşüşle 1.19196 dolara, sterlin de yüzde 0.08 düşüşle 1.39180 dolara geriledi.Nikkei 225 yüzde 0.17 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0.09 artıda kapanırken, Güney Kore'dea Kospi Endeksi oturumu yüzde 0.20 düşüşle tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.09 gerilerken, Şangay Kompozit ve Shenzhen Kompozit sırasıyla yüzde 1.40 ve yüzde 3.19 düştü.ABD'de açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 0.31 veya 101 puan, S&P 500 yüzde 0.16 yükseldi. Nasdaq 100 Endeksi de artıdaydı. Euro, dolar karşısında yüzde 0.23 düşüşle 1.19332 dolardan işlem gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı