KÜRESEL PİYASALAR-Asya ve Avrupa'da endeksler yükseldi
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KÜRESEL PİYASALAR-Asya ve Avrupa'da endeksler yükseldi

08.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:52
KÜRESEL PİYASALAR-Asya ve Avrupa'da endeksler yükseldi

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, Asya ve ABD'den olumlu veri beklentileriyle, Pazartesi günü yükselişle açıldı.

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, Asya ve ABD'den olumlu veri beklentileriyle, Pazartesi günü yükselişle açıldı. 

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis'in verilerine göre, Almanya'daki sanayi üretimi Aralık 2020'de aylık bazda değişmedi.

Çin piyasa düzenleyicisinin teknoloji şirketlerine yönelik yeni anti-tekel yönergeleri yayınlamasıyla, Asya borsalarında hisse senetleri de yükseldi.Frankfurt'ta DAX Endeksi, Bayer AG'nin yüzde 1.58 artmasıyla yüzde 0.70 artıda açıdı. Londra'da FTSE 100 Endeksi, Glencore Plc yüzde 2.41 artarken yüzde 0.55 artışla başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 0.49 kazandı ve Stellantis NV yüzde 1.17 artışla en iyi performans gösteren hisse oldu.Euro dolar karşısında yüzde 0.06 düşüşle 1.20422 dolara düşerken, sterlin 1.37382 dolarda sabit işlem gördü.Nikkei 225 endeksi yüzde 2.12 artışla kapandı. Shanghai Bileşik yüzde 1.08 arttı ve Shenzhen Bileşik Endeksi bir dakika sonra yüzde 1.70 artarken, Hang Seng yüzde 0.29 yükseldi. Kospi yüzde 0.79 düştü. Avustralya'daki S&P/ASX 200, işlem seansının sonunda yüzde 0.59 arttı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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