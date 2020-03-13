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Avrupa, Asya, Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR-Asya düştü, Avrupa yükselişle açıldı

Asya piyasaları, Covid-19 endişelerine bağlı satışlarla haftanın son işlem gününü de ekside kapatırken, Avrupa piyasaları yeni günes yükselişle başladı.

13.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:37
KÜRESEL PİYASALAR-Asya düştü, Avrupa yükselişle açıldı

Asya piyasaları, Covid-19 endişelerine bağlı satışlarla haftanın son işlem gününü de ekside kapatırken, Avrupa piyasaları yeni günes yükselişle başladı. Kripto para piyasalarındaki düşüşler ise sürüyor.

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine karşı mücadele etmek üzere, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kuruluşların yanında, büyük merkez bankalarının da likidite operasyonları sürüyor.

Bir aylık süreçte dünya hisse senedi piyasalarının 14 trilyon dolarlık kayıp vermesine yol açan kaygıyı dindirmek için ABD Merkez Bankası (Fed), finansal likidite sıkışıklığı yaşanmaması için piyasaya 1.5 trilyon dolarlık likidite sağlıyor.Fed, Perşembe günü açtığı 3 ay vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyar dolar verdikten sonra, Cuma günü de, 500 milyar dolar büyüklüğünde 3 ay vadeli ve 500 milyar dolar büyüklüğünde 1 ay vadeli repo operasyonları ile 1.0 trilyon dolar verecek ve böylece piyasaya iki günde toplam 1.5 trilyon dolar vermiş olacak.Fed, bir ay ve 3 ay vadeli repo operasyonlarını aylık takvimin geri kalan bölümünde de haftalıtk olarak tekrarlayacak. Fed, finansal piyasalar ise likidite sağlamaya dönük en az 175 milyar dolar limitli gecelik ve 45 milyar dolar büyüklüğündeki 2 hafta vadeli repo operasyonlarını da bu dönemde devam ettirecek.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle en az 4,614 kişinin yaşamını yitirdiği 125,288'den fazla kişinin de virüsten etkilendiği bildirildi.AsyaApple, Çin'deki 42 mağazasını yeniden açacağını uyurdu.Kapanışta;Nikkie 225 yüzde 8.39 veKOSPİ yüzde 8.03,S&P/ASX 200 yüzde 5.40,Hang Seng yüzde 5.55,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 2.90 arttı.Dolar yen karşısında yüzde 1.18 artarak 105.87 düzeyine geriledi.Avrupaİtalya'da vaka sayısı 15,113 kişiyi geçerken, hayatını kaybedenlerin 1,016'ya ulaştığı bildirildi. Avrupa piyasalarında; - DAX yüzde 3.45, - CAC 40 yüzde 4.53, - FTSE 100 yüzde 3.04 artışla açıldı.Euro dolar karşısında yüzde 0.14 artışla 1.1202'ye çıkarken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.27 artışla 1.2605 düzeyinde.ABDDow Jones Perşembe günü 1987'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra açılış öncesi 400 puan yükseldi.Açılış öncesi;Dow Jones yüzde 1.91,S&P 500 yüzde 2.46,Nasdaq 100 yüzde 2.35 arttı.Kriptopara

Küresel hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgası kripto para piyasalarında da büyük satışlara neden oldu. Kripto para piyasalarının en büyük birimi Bitcoin'in değeri son 24 saatte yüzde 25.91 düşüşle 5,419.64 dolara kadar geriledi. Coinmarketcap.com verilerine göre, toplam 5,201 kripto para biriminin işlem gördüğü piyasaların toplam hacmi de son 24 saat içinde 90 milyar dolardan fazla düşerek 263 milyar dolar düzeyine geriledi.


Kaynak: DHA

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