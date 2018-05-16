Küresel Piyasalar – Asya'da Endeksler Düşüşle Kapandı, Avrupa Karışık Seyirde"

– Kuzey Kore'nin Güney Kore ile beklenen zirveyi iptal etme ihtimali, Japonya ekonomisinden gelen yavaşlamaya yönelik işaretler ve ABD tahvillerinin tarihi zirvelere yakın seyretmesine paralel, Asya'da endeksler düşüşle kapandı. Avrupa'da ise Euro Bölgesi enflasyon verisinin ardından endeksler karışık seyirde.

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcısı Pimco ise 10 yıllık ABD tahvillerinde getirinin yüzde 3.5'e kadar yükseleceğini öngörüyor.

Gelişmelere paralel olarak;

Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor, yüzde 0.18 yükselişle 93.45 düzeyine yükseldi,

Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.25 düşüşle tekrar 1.19 düzeyinin altına indi ve 1.1807 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.063 düzeyine kadar yükseldi. 30 yıllık tahviller ise yüzde 3.191'e yükseldi.

- 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.568 düzeyi ile 2008 yılından beri görülmemiş düzeylere yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.10 değer kaybetti ve 110.13 yen düzeyine çekildi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.21 değer kaybederek 1.3479 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.08 dolara gerilerken, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 78.03 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

AVRUPA – Euro Bölgesi enflasyon verilerinin ardından Avrupa'da endeksler karışık seyirde. Euro Bölgesi'nde enflasyon Nisan'da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.2 düzeyine geriledi.

- DAX yüzde 0.16 artışla 12,990.32 puana yükselirken,

- FTSE yüzde 0.01 düşüşle 7,721.19 puana

- CAC yüzde 0.11 düşüşle 5,547.22 puana,

- FTSE MIB ise yüzde 1.53 düşüşle 23,927.93 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.07 düşüşle 392.11 puanda.

ASYA – Asya'da endeksler özellikle Güney-Kuzey kore gerginliği, Japonya'dan gelen ekonomik veriler ve ABD tahvillerinin yüksek seyrine bağlı olarak günü düşüşle kapattı.

Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçüldü ve 2018'in ilk çeyreğinde GSYH'si yüzde 0.6 daraldı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 0.2 daralmasıydı. Daha önce yüzde 1.6 olarak açıklanan dördüncü çeyrek büyümesi ise yüzde 0.6'ya revize edildi.

Verilerin ardından;

- Nikkei yüzde 0.44 düşüşle 22,717.23 puandan

- Shanghai yüzde 0.70 düşüşle 3,169.71 puandan,

- HSI yüzde 0.13 düşüşle 31,110.20 puandan kapanırken,

- KOSPI ise yüzde 0.05 artışla 2,459.82 puandan kapandı.

ABD – ABD'de de endeksler dünü düşüşle kapattı.

- Dow Jones yüzde 0.78 düşüşle 24,706.41 puandan

- S&P 500 yüzde 0.68 düşüşle 2,711.45 puandan

- Nasdaq yüzde 0.81 düşüşle 7,351.63 puandan kapandı. - İstanbul