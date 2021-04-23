KÜRESEL PİYASALAR-Asya borsaları veri sonrası karışık yönlü

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki hisse senedi endeksleri, Cuma gününün işlemlerinde, ekonomik verilerin de etkisiyle karışık yönde işlem görüyor.

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki hisse senedi endeksleri, Cuma gününün işlemlerinde, ekonomik verilerin de etkisiyle karışık yönde işlem görüyor.

İHS Markit verilerine göre, Japonya'nın imalat sanayi sektörü Nisan ayında bir iyileşme kaydederken, ülkenin İstatistik Bürosu Mart ayı tüketici fiyatlarının yüzde 0.2 düştüğünü açıkladı.Anakara Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.34, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.72 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.83 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.64 düştü. Güney Kore'de Kospi Kompozit yüzde 0.13 yükselirken, Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi yüzde 0.19 düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı