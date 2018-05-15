Küresel Piyasalar – Asya Borsaları Shanghai Hariç, Düşüşle Açıldı

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından ABD petrol arzına yönelik beklenti yukarı yönlü revize edilmesinin ardından petrol fiyatları yatay seyrediyor ve Asya borsaları düşüşle açıldı.

ASYA – ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE'ye uygulanan yaptırımlardan vazgeçildiğini açıklamasıyla, ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesine paralel Shanghai Asya'da pozitif ayrıştı.

Beklentileri karşılamayan ABD enflasyon verisi sonrası haftayı güçlü yükselişlerle kapatan Asya borsaları küresel ticaret savaşına ilişkin görüşmeler ve petrol fiyatlarının üç buçuk yılın zirvesinden uzaklaşmasının ardından;

Shanghai yüzde 0.15 artışla 3,178.87 puana yükselirken,

Japonya'da Nikkei yüzde 0.21 düşüşle 22,818.02 puana

HSI yüzde 1.09 düşüşle 31,197.65 puana,

KOSPI ise yüzde 0.59 düşüşle 2,461.42 puana geriledi.

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altında yüzde 0.08 yükselişle 92.74 düzeyine yükselirken,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.01 düşüşle 1.1911 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyine tekrar aştı ve yüzde 0.029 yükselişle 3.024 düzeyinde.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.25 değer kazandı ve 109.92 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.03 değer kaybederek 1.3551 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 70.87 dolara gerilerken, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 78.18 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

AVRUPA – Almanya'nın GSYH verileri açıklandı ve Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinin büyümesi ilk çeyrekte yüzde 0.3'e yavaşladı. İtalya'da Euro ve AB karşıtı Beş Yıldız Hareketi'nin ve Lega'nın koalisyon görüşmeleri de Avrupa endekslerini aşağı yönlü baskılıyor.

İtalya'daki siyasi belirsizliğe ve petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine paralel olarak Avrupa borsalarında düşüş sürüyor;

Haftanın ilk işlem gününde; DAX ve CAC yatay seyirle günü kapatırken, FTSE düştü, FTSE MIB ise yüzde 0.26 yükseldi.

ABD - Wall Street'te endeksler yükselişle kapandı. Geçtiğimiz hafta beklenenin altında gelen enflasyon verilerinin ardından haftanın ilk işlem gününde;

- Dow Jones yüzde 0.27 artışla 24,899.41 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.09 artışla 2,730.13 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.11 artışla 7,411.31 puandan kapandı. - İstanbul