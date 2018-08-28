Küresel Piyasalar –  Asya Borsaları Karışık Seyirde

– ABD ve Meksika'nın yeni bir ticaret anlaşmasına varması sonrası Wall Street'te endeksler yeni rekorlar kırarken, Asya'da da endeksler karışık seyirde.

ABD Başkanı Donald Trump dün Meksika ile ABD arasında varılan yeni ticaret anlaşmasını imzaladı. Trump bu anlaşmanın NAFTA değil ABD-Meksika Ticaret Anlaşması olarak adlandırılacağını vurguladı.

DOLAR ENDEKSİ gelişmelere paralel güçlü seyrini koruyor, endeks günlük yüzde 0.10 artışla 94.85 düzeyine yükselirken, euro/dolar paritesi ise 1.1669 düzeyinde.

AVRUPA – Avrupa piyasalarında bugün Fransa tüketici güven endeksi, Euro Bölgesi özel krediler ve İtalya'dan gelecek iş güveni, tüketici güveni ve ÜFE verileri etkili olacak. Avrupa'da endekslerin de ABD-Meksika ticaret anlaşması sonrası yükselişle açılması bekleniyor.

ASYA – Asya'da endeksler haftanın ilk günü yükselişle kapandıktan sonra bugün ABD-Meksika ticaret anlaşması sonrası karışık seyirde.

- Nikkei yüzde 0.06

- KOSPI yüzde 0.07 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.30,

- HSI yüzde 0.07 düştü.

WALL STREET – ABD borsaları dün Meksika ile anlaşmanın duyurulmasıyla güçlü yükseldi, S&P 500 ve Nasdaq yeni tarihi zirvelerini gördü. Bugün açıklanacak toptan satış stokları, ürün ticaret dengesi, Shiller konut fiyat endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi Wall Street'in seyrinde etkili olacak.

Pazartesi günü ABD borsalarında;

- Dow Jones yüzde 1.01,

- S&P 500 yüzde 0.77,

- Nasdaq yüzde 0.91

- Russel 2000 yüzde 0.16 yükselişle kapandı.

TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.85 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.653 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.12 değer kazanmasıyla 111.21 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.09 düşüşle 1.2881 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.16 düşüşle varil başına 76.09 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.26 düşüşle 68.69 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Cuma günü 1.01 dolar artışla 74.02 dolara yükseldi. Perşembe günü OPEC sepet fiyatı 73.01 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul