KÜRESEL PİYASALAR-Aşı ve AB iyimserlikleriyle hisseler yükseldi Küresel hisse senedi piyasalarındaki endeksler, Covid-19 aşı gelişmeleri ve Avrupa Birliği'nin 750 milyar euroluk Covid-19 yardım paketiyle ilgili iyimserliklerle yükseldi.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki endeksler, Covid-19 aşı gelişmeleri ve Avrupa Birliği'nin 750 milyar euroluk Covid-19 yardım paketiyle ilgili iyimserliklerle yükseldi. Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 750 milyar euroluk Covid-19 yardım paketi kapsamındaki fonların dağıtımı konusunda anlaşmalarının etkisiyle Asya'daki hisse senetleri hızlı yükseldi. Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisine neden olduğuna ilişkin açıklamaların, bir aşının yakında üretilmeye başlanacağı umutlarını artırması piyasalarda risk iştahını da yükseltti.ABD piyasalarında da açılış öncesi işlemlerde başlıca hisse senedi endeksleri Pfizer ve BioNTech'in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisine neden olduğuna ilişkin açıklamaların, bir aşının yakında üretilmeye başlanacağı umutlarını artırması piyasalarda risk iştahını da yükseltti.ABD piyasalarında da açılış öncesi işlemlerde başlıca hisse senedi endeksleri Pfizer ve BioNTech'in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu haberler in etkisiyle yükseldi.Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.75, Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.23 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.48 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 2.33 artışla açıldı.Avrupa'nın başlıca piyasalarından, Almanya'da DAX yüzde 1.02 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.66 yükseldi. Fransa'da CAC 40 Endeksi de yüzde 0.86 artışla açıldı.Açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin başlıca hisse senedi enedekslerinden Nasdaq 100 yüzde 0.98 ve Dow yüzde 0.83 ve S&P 500 yüzde 0.73 yükseldi.

Kaynak: DHA