KÜRESEL PİYASALAR-Aşı umutlarıyla hisseler yüksek açıldı
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KÜRESEL PİYASALAR-Aşı umutlarıyla hisseler yüksek açıldı

12.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:54
KÜRESEL PİYASALAR-Aşı umutlarıyla hisseler yüksek açıldı

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), AstraZeneca şirketinin, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen coronavirus aşısına onay almak için başvurduğunu açıklamasının ardından, Avrupa'da önde gelen borsalarda endeksler artıda açıldı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), AstraZeneca şirketinin, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen coronavirus aşısına onay almak için başvurduğunu açıklamasının ardından, Avrupa'da önde gelen borsalarda endeksler artıda açıldı.

Yatırımcıların, ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Joe Biden'ın, "trilyonlarca dolarlık destek" sözüne odaklandığı Asya-Pasifik bölgesi borsalarda endeksler ise, karışık yönlerde hareket ediyor.

Frankfurt'ta DAX Endeksi, yüzde 1.82 yükselen Infineon Technologies AG'nin desteğinde yüzde 0.35 artıda açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi de, yüzde 2.83 yükselen Kingfisher PLC'nin öncülüğünde, işlemlere yüzde 0.18 artıda başladı. Paris'te CAC Endeksi de, Total SE'nin yüzde 1.34 yükseldiği açılışta yüzde 0.24 artıdaydı.Euro/dolar paritesinin 1.21538 düzeyinde yatay işlem gördüğü döviz piyasalarında ise, doların yüzde 0.22  satılarak dolar karşısında yatay kaldı. Aynı zamanda sterlin, dolar sterlin karşısında ise yüzde 0.22 yükseldi ve parite 1.35500 düzeyine geriledi.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi işlemleri yüzde 0.09 artıda tamamlarken, Güney Kore'de Kospi Kompozit Endeksi yüzde 0.93 düştü. Çin'de Şangay Kompozit Endeksi yüzde 1.58 ve Shenzhen Kompozit Endeksi yüzde 1.72 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.87 yükseldi. Sidney'de, S&P/ASX 200 Endeksi ise günü yüzde 0.27 düşüşle tamamladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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