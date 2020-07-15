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Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda dün ABD-Çin gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerle karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak verilere odaklanırken, yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı
15.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:56

Küresel piyasalarda dün ABD-Çin gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerle karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak verilere odaklanırken, yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınına yakalanan kişi sayısı 13 milyon 350 bine ulaşırken, can kaybı 578 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3,5 milyonu geçti. Meksika ve ABD, vaka sayılarının artmaya devam etmesi üzerine sınırlarını, 21 Ağustos'a kadar "zorunlu olmayan" geçişlere kapatma kararı aldı.

Kovid-19'a yönelik yeni tedbirler salgında ikinci dalga endişelerini artırırken, hastalığın tedavisine ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor. Son olarak dün ABD'de insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel Kovid-19 aşısının son aşamaya hazır olduğu bildirildi.

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını onaylarken, Hong Kong'a yönelik imtiyazları da kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Dün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 0,6 ile beklentinin üzerinde artış kaydetti. Öte yandan ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase&Co'nun ikinci çeyrekte net karı yıllık yüzde 51 daraldı. Salgın nedeniyle sorunlu kredilere 10,5 milyar dolarlık karşılık ayıran bankanın beklentilerden iyi gelen bilançosu, risk iştahını destekledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında güne düşüşle başlayan endeksler kapanışta yükselişe geçerken, Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde 1,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,060 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü 96,2'den tamamlarken, bugün de bu seviyelerde yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 0,60 sınırına inmesinin ardından bugün yüzde 0,63'ün üzerinde seyrediyor.

Avrupa tarafında dün Almanya'da yatırımcı risk iştahını yansıtan ZEW Endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 4,1 puan azalarak 59,3 puana geriledi. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi de mayısta önceki aya göre yüzde 12,4 artış kaydetse de piyasa beklentilerini karşılamadı. Verilerin ardından pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün 1 ayın en yüksek seviyesi olan 1,14'ün üzderini test etmesinin ardından bugün 1,1390-1,1425 dar bandında yatay seyrediyor.

Asya'da Japonya Merkez Bankası (boJ) faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Mart 2021 ile biten mali yıla ilişkin büyüme beklentilerini düşürdü. Karışık bir görünümün hakim olduğu pay piyasalarında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 arttı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandında hareket etmeye devam ediyor.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı İthalat ve İhracat Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı New York Fed İmalat Endeksi

16.15 ABD, haziran ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

21.00 ABD, Fed Bej Kitap

Kaynak: AA

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