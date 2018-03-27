Küresel Piyasalar – ABD ve Çin'in Müzakere Ettiği Haberleri Küresel Piyasaları Yükseltti

– Geçen hafta ticaret savaşı endişeleriyle kayıplar yaşayan küresel borsalar, ABD ve Çin'in "sessiz" bir şekilde müzakere ettiğine yönelik haberlerle yükseldi.

Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre Beyaz Saray Çin'den finansal hizmet şirketlerinde yabancı çoğunluk hissedarlığına izin vermesini talep ederken, otomobil ithalatında gümrük vergilerini azaltmayı düşünüyor.

Bu haberlerle ticaret savaşına dair endişelerin hafiflemesi ve ABD'nin ithal araçlarda gümrük vergisi indirimlerini değerlendiriyor olması Avrupa Borsalarını yüksellti. DAX yüzde 1.97 artışla 12,019.16 puana yükselirken, CAC yüzde 1.48 yükseldi ve 5,141.22 puana çıktı. Dün günü yüzde 0.48 düşüşle kapatan FTSE yüzde 1.89 artışla 7,019.02 puana çıktı. Dünü yatay seyirle kapatan Stoxx 600 yüzde 1.44 arttı ve 368.41 puana yükseldi. FTSE MIB ise yüzde 1.56 artışla dünki kayıplarını kapattı.

Ocak 2016'tan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşayan ABD Borsaları'nda haftayı yüzde 5.7 kayıpla kapatan Dow Jones yüzde 2.84 yükselişle 24,202.60 puana yükseldi. Yüzde 5.9 haftalık düşüş yaşayan S&P 500 yüzde 2.72 artışla 2,658.55 puana yükseldi. Nasdaq ise haftalık yüzde 6.5'lik kaybın ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 3.26 yükselişle 7,220.54 puana çıktı.

Dolar küresel piyasalarda değerlendi, güvenli liman yen karşısında geçen hafta 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.23 artışla 105.62 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi haftaya gerileyerek başladıktan sonra bugün yüzde 0.33'lük bir artışla 89.317 düzeyine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Finlandiya Mekez Bankası Başkanı Erkki Liikanen'in varlık alım programının devam edebileceğine dair açıklamaları ve doların değer kazanmasına bağlı olarak yüzde 0.23 düşüşle 1.2413 düzeyine geriledi.

Asya Borsaları'nda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planında Güney Kore'nin hariç tutulacağı açıklamalarıyla yükselişler yaşandı. Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI ise yüzde 0.89 yükseldi.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 1.04 artışla 3,166.29 puana gerilerken, HSI yüzde 0.79 artışla 30,790.83 puana yükseldi. Nikkei yüzde 2.65 artışla 21,317.32 puandan kapanırken, KOSPI 0.61 artışla 2,452.06 puana yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri geçen hafta yaşanan son altı ayın en büyük düşüşünün ardından bugün yüzde 0.009 artışla yüzde 2.85'e yükseldi. - İstanbul