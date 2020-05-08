HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
08.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:12

Dünya borsaları, ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Dünya borsaları, ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 4 milyona yaklaşmasına karşın, ölüm ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi, sınırlandırmaların kaldırılması ve böylece ekonomilerin açılacağına ilişkin iyimserliği artırıyor.

Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam etmesi, pay piyasalarını destekleyen etkenlerin başında geliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 2 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi yüzde 0,13 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından pay piyasalarının, Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina uygulamalarının gevşetilmesi yönünde atılan adımların etkisiyle yükseliş eğilimini koruduğu görüldü.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak Londra borsasında, FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 yükseldi ve böylece haftalık bazda yüzde 3,00 kazandırdı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün 99.000 puanın üzerini test etse de bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 98.398,81 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7,1195'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün banklararası piyasanın açılışında 7,1120 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu

17.00 ABD, mart ayı toptan eşya satışları

17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Ekonomi
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Erdoğan'ın damadı Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Ekonomi
Erdoğan'ın damadı Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Ekonomi
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Ekonomi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Ekonomi
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Mayıs Karar
Şu an buradasınız: Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 10:05:27. #1.14#
title