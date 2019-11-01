Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

01.11.2019 09:18

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin ekim ayı istihdam raporunda yer alan veriler takip edilecek.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikleri artıran açıklamalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine yönelik endişeler pay piyasalarının negatif seyretmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ara verebileceği yönündeki iletişimi ve beklentilerden iyi gelen ABD büyümesine karşın dolar endeksi düşüş eğilimini devam ettirerek 97,2'ye geriledi. Dolar endeksi, yükselişle başladığı ekim ayının ilk günü 100 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçerek, aylık bazda yüzde 2,1 değer kaybetti.

Dün ABD'de açıklanan kişisel gelirlerin beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artmasına karşın Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin risk iştahını azaltması ile Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin prosedürlerini resmileştiren karar tasarısını dün onayladı.

Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı 232 "evet" oyu ile kabul edildi. Oylamaya katılan Cumhuriyetçi vekillerden "evet" oyu çıkmaması dikkati çekti.

Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin önderliğinde sunulan tasarı, azil sürecinin işleyişine ilişkin prosedürleri belirliyor ve konuyla ilgili yetkililerin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde halka açık ifadeler vermesini öngörüyor.

Trump, karar sonrası yaptığı açıklamada tasarıya tepki göstererek Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi dökümünün okunması çağrısında bulundu ve azil soruşturmasını, "Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı" olarak nitelendirdi.

Avrupa tarafında, ertelenen Brexit ve İngiltere'de alınan seçim kararı sonrası piyasalar veri odaklı seyrine döndü. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde 3'üncü çeyrek büyümenin yüzde 1,1'e, enflasyonun ise yıllık yüzde 0,7'ye gerilemesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 51,7'ye yükselmesiyle pozitif seyreden Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 1 değer kazancıyla 2.957 puanda bulunuyor. Japonya'da ise yenin dolar karşısında değer kazanmasının negatif etkisi ve azalan risk iştahı ile gerileyen Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 azalışla 98.469 puandan tamamlarken, dün yüzde 0,2 artışla 5,7139'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7190 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın dün açıkladığı yılın son enflasyon raporunda, 2019 sonu enflasyon tahmininin yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye indirilmesi sonrası gerileyişini sürdüren 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, yüzde 12,65 ile son iki senenin en düşük seviyesine indi.

Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'nin ekim ayı istihdam raporunda yer alan verilerin takip edileceğini bildirdi. İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200 ve 95.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,69-5,74 dar bandının takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ekim ayı istihdam raporu

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ekim ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, eylül ayı inşaat harcamaları

Kaynak: AA