HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün başta ABD'nin ilk çeyrek büyümesi olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı
28.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:01

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün başta ABD'nin ilk çeyrek büyümesi olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 750 bini aşarken, hükümetlerin aldığı önlemler ve destekleyici politikalara karşın ABD ve Avrupa ekonomilerine ilişkin endişeler devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl en kötü senaryolarına yakın, yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.

Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise salgın nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair bir umut olmasına rağmen, görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğu kaydedildi.

Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında "en kötünün geride kaldığı" fiyatlamaları devam ediyor. ABD'de Dow Jones endeksi 2,21 değer kazanarak 25.548 puanla 12 haftanın en yükseğine çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,77 prim yaptı.

Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin ardından bugün Asya piyasalarında karışık bir görünüm sergileniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.700 doların altını test eden altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.718 dolara çıktı.

Yurt içinde ise, dün özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 artarak 104.953,50 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün günü 6,7739'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek olarak takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Ekonomi
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Ekonomi
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti Ekonomi
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Ekonomi
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor Ekonomi
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor Ekonomi
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Özkan Uğur Ersin Korkut Seren Serengil
Spor Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Twitter Yassıada Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 09:04:25. #1.14#
title