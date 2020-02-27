Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

27.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:18

Küresel piyasaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyri devam ederken, bugünün veri gündeminde ABD ekonomisinin büyümesi öne çıkıyor.

Gündemin odağındaki yerini koruyan Kovid-19 salgınında can kayıpları, vaka sayıları ve görüldüğü ülkeler artmaya devam ediyor. Çin'de son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Çin'deki yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'deki hızlı artışın yanı sıra İran ve İtalya'nın ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görülmesi endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Salgının insani tarafı yanında ekonomiye olumsuz etkileri ise daha güçlü sesle tartışılıyor. Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması ve birçok uluslararası fuarın iptal edilmesi, ticaret tarafında önemli sorunların görülebileceğine işaret ediyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 konusunda açıklama yapacağı haberi ile pay piyasalarında sınırlı da olsa toparlanmalar görülmesine karşın konuşmanın çözüm ile ilgili yeni bir bilgi içermemesi piyasalarda hayal kırıklığına neden oldu.

Trump, Kovid-19 konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini belirterek, önceliklerinin ABD halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu, ilk günden bu yana gerekli önlemleri aldıklarını, hastalığın yayılması durumunda yapılması gerekenler konusunda hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Dün Trump'ın konuşması öncesinde kapanan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,46 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı. Bugünkü vadeli işlemlerde ise ABD endeks sözleşmelerinde yüzde 2'ye yakın değer kayıpları görülüyor.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Bugün Çin hariç Asya borsalarında düşüşler etkili olurken, altının ons fiyatı güvenli liman alımlarıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerle yüzde 1,5 değer kaybetti.

Güney Kore Merkez Bankası, bugünkü toplantısında, beklentilerin aksine yüzde 1,25 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Politika faizinin yüzde 1,00'e düşürülmesi beklenirken, Güney Kore Merkez Bankası'nın şubat ayı toplantısını pas geçmesine karşın Güney Kore wonunun dolar karşısında değer kaybetmesi dikkati çekti. Kovid-19 salgınında vaka sayısının en hızlı arttığı ülkelerden olan Güney Kore'de piyasalardaki negatif havanın devam ettiği görülüyor.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının güçlenmesi ile toparlanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 artışla 115.171,27 puandan tamamladı. Yükseliş eğilimini sürdürerek dün yüzde 0,15 artışla 6,1528'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1610 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, veri gündeminde ise ABD'nin 4'üncü çeyrek GSYH verisinin öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.200'ün direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,1850'nin güçlü direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Avro bölgesi, şubat ayı ekonomik güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 2019 yılı 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: AA