Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

27.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:28

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin iyimserlikle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.