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Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin iyimserlikle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.

27.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:28
Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin iyimserlikle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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