Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimi ile negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında artan gerilim sonrası negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile jeopolitik risk algısındaki yükselişin emtia fiyatlarına yansımaları takip edilecek.

Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimi ile negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında artan gerilim sonrası negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile jeopolitik risk algısındaki yükselişin emtia fiyatlarına yansımaları takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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