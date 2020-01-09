Küresel Piyasalar ABD-İran arasındaki tansiyonun düşmesiyle birlikte kazanca yöneldi…

09.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:31

Gün içerisinde İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif ve ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği demeçler takip edildi. Cevad Zarif, İran'ın orantılı tedbirler aldığını ve savaş peşinde olmadıklarını duyurdu, Donald Trump ise saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın şimdilik durulduğunu söyledi. ABD Birleşmiş Milletlere mektup yazarak İran ile ön koşulsuz temasa hazır olduklarını belirtti. Küresel hisse senedi piyasaları tarafların savaştan yana olmadıklarına ikna olmasıyla birlikte sabahki kayıplarını geri aldı. Trump'ın ilk saatlerde Twitter üzerinden yaptığı hasar tespit açıklaması bu gidişatta olumluydu. Dün güne İran'ın yaptığı karşı misillemenin şokuyla başlayan endeks satış baskısından sıyrılarak günü artıda tamamlamayı başardı. Rusya'nın doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz boru hattı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından törenle açıldı. Erdoğan ve Putin açılış öncesinde ve sonrasında iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İran gerilimi, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele alındı. İki lider Libya için 12 Ocak tarihinde ateşkes çağrısında bulundu. Türk tarafının desteklediği Libya'nın meşru Trablus hükümeti ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı ve gözler Hafter'e çevrildi. Libya'daki problemin diplomatik temaslarla çözülmesinin sonuçlarının Türkiye açısından olumlu olması beklenebilir.

USDTRY…TL Dolar Karşısındaki Kayıplarının Bir Kısmını Geri Aldı… TL varlıklar siyasi ve jeopolitik risklerin ekseninde fiyatlanmayı sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmazken, piyasalar Erdoğan ve Putin'in İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeyi takip etti. İki lider ABD-İran gerilimi, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldı. Güne 5.97 seviyelerinden başlayan Dolar TL kuru, jeopolitik risklerdeki yükselişle birlikte 5.98 seviyelerini test ettikten sonra 5.92 seviyelerine geri çekildi. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı TL varlık fiyatlamaları açısından önemini korumakta.

EURTRY… Kurdaki Oynaklıkta Artış Var…Dün 6.62-6.68 bandında hareket eden Euro TL kuru, yeni işlem gününde 6.58 seviyelerine geri çekildi. Bugün yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmazken, Ortadoğu ve Libya temelli gelişmeler piyasaların takibinde kalmayı sürdürecek.

EURUSD…Dolar Güçlü Gelen Verilerle Birlikte Değer Kazandı…Jeopolitik gerilimin ve Ortadoğu'daki tansiyonun haricinde, Almanya'dan gelen fabrika siparişleri verisi takip edildi. Fabrika siparişleri verisi piyasanın artış beklentilerini karşılamazken yüzde 1.3 geriledi. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, sanayideki daralmadan kurtulma yolunda oldukça zorlanıyor. Gelen olumsuz Avrupa verilerinin eksenindeki parite 1.1150 seviyesinin altındaki konumunu sağlamlaştırıyor. Avrupa'da imalat güven endeksi ve istihdam Kasım ayında geriledi. ABD'den gelen ADP istihdam verisi ise 202 bin artarak istihdam piyasasının güçlü konumunu teyit etti. Tüm bu gelişmeler doların lehine gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.

XAUUSD…Altın Fiyatları Hızlı Yükselişin Ardından Geri Çekildi…2019 yılında ABD-Çin ticaret savaşından ve öncü Merkez Bankalarının gevşek para politikasından destek bulan altının ons fiyatı 2020 yılının ilk günlerinde jeopolitik gerilimlerden besleniyor. ABD ve Çin 15 Ocak tarihinde birinci faz ticaret anlaşmasına hazırlanırken, ABD ve İran arasındaki gerilimin şiddet boyutuna varması güvenli varlıklara destek sağlıyor. Dün gün içi işlemlerde 1611 $ seviyesine ulaşan ons altın, İran'ın saldırısının kamuoyu öfkesini dindirmek amacıyla hazırlanmış gibi gözükmesiyle ve Donald Trump'ın gerginliği yükseltmeyecek açıklamalarıyla birlikte geri çekildi. Altının ons fiyatı yeni işlem gününe sert bir geri çekilmeyle birlikte 1554 $ seviyelerinden başladı.

GLDGR…Ons Altındaki Gerilemeyle Birlikte Geri Çekildi… Altının ons fiyatındaki yukarı yönlü baskı ve TL'deki toparlanmadan denge bulan gram altın fiyatları yeni işlem gününde 296 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dün ABD-İran hattında tansiyonun yükselmesiyle birlikte 309 TL seviyelerine ilerleyen gram altın fiyatları, TL'deki değer kazanma ve ons altındaki sert değer kaybıyla birlikte geri çekildi.

BRENT…Petrol Fiyatları Geriledi… ABD-İran hattındaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte 70 $ seviyesinin üzerine çıkan brent petrolün varil fiyatı, İranlı yetkililerin savaş istemediklerine yönelik açıklamaları ve Trump'ın ılımlı demeciyle birlikte 66 $ seviyelerine geri çekildi. İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları ve Washington'ın askeri bir karşılıkta bulunmamakla beraber yalnızca ekonomik yaptırımları genişleteceği beklentileri petrol arzına yönelik endişeleri yatıştırarak fiyatları da geriletti.

SP500…Trump'ın Açıklamaları Olumlu Yansıdı… İran'ın Irak'ta konuşlanmış ABD askeri üslerine balistik füzelerle saldırması dünkü gündemin ana başlığıydı. ABD endeksleri taraflardan gelen ılımlı açıklamalardan destek buldu.

Kaynak: Bültenler