KÜRESEL PİYASALAR-ABD'deki geçişle endeksler yükseldi

ABD'de seçilen Başkan Joe Biden'ın geçiş sürecini başlatmasının ardından, dünya genelinde önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, çoğunlukla yeni Çarşamba gününün işlemlerinde yükseldiler.

ABD'de seçilen Başkan Joe Biden'ın geçiş sürecini başlatmasının ardından, dünya genelinde önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, çoğunlukla yeni Çarşamba gününün işlemlerinde yükseldiler.

Başkanlık düğümünün çözülmesinin ardından, ABD'de Dow Jones Endeksi'nin tarihinde ilk kez 30,000 puanın üzerine çıkmasının da etkisiyle, Asya piyasaları çoğunlukla artıdaydı.

Avrupa'nın önde gelen borsaları da yeni güne artışlarla başlarken, açılış öncesi işlemlerde Wall Street'teki endeksler karışıktı.Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.50 artışla kapanırken, Güney Kore'deki Kospi Composite Endeksi yüzde 0.52 düştü. Bu arada Çin'de, Şangay Composite Endeksi yüzde 0.99 ve Shenzhen Composite yüzde 1.52 düştü. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.22 artışla, Sidney'de S&P/ASX200, yüzde 0.59 artışla kapadı.

Paris'te borsanın açılışında DAX Endeksi yüzde 0.33 ve Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.30 yükseldi. Euro/dolar paritesi yüzde 0.16 artarak 1.19117 düzeyine, sterlin/dolar paretisi de yüzde 0.13 değer kazanarak 1.33788 düzeyine yükseldi.Açılış öncesi işlemlerde, dünkü seansta rekor kıran Dow Jones Endeksi, yüzde 0.15 düşse de, dün tırmandığı 30,000 puanın hemen üzerinde tutundu. Bununla birlikte, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.24 ve S&P 500 Endeksi yüzde 0.07 yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı