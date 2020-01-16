KÜRESEL PİYASALAR-ABD-Çin anlaşmasıyla Avrupa artıda açıldı, Asya gün sonunda düştü

16.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:53

ABD ve Çin arasında Çarşamba günü imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşaması sonrası Avrupa piyasaları güne artıda başladı.

Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uygulanacak olan ticaret anlaşmasının ilk aşamasını Çarşamba günü Beyaz Saray'da imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump'a göre, anlaşmanın ikinci kısmı için henüz bir zaman çizelgesi oluşturulmazken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer da anlaşmanın 30 gün içinde resmi olarak uygulanacağını söyledi.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ve Çin'le imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, ABD GSYH büyümesinde Boeing kaynaklı görülen kayıpları karşılayacağını ve GSYH'ye 50 baz puan ile 75 baz puan arasında katkı sağlayacağını öngördü.Yatırımcı güveninin söz konusu anlaşmayla tazelenmesine paralel olarak Wall Street Çarşamba gününü kazançlarla tamamladı: Dow Jones yüzde 0.31,S&P 500 yüzde 0.19,Nasdaq yüzde 0.08 artışla kapandı.AvrupaTicari iyimserliğin yanında Avrupa'da Almanya'dan gelen enflasyon verisi sindirilirken, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde tüketici fiyatları 2019'da yüzde 1.4 yükseldi.Şirket gelişmeleri kapsamında da İsviçre merkezli yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, sürdürülebilir ambalaj çalışmalarına 2.07 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.Avrupa'da açılış işlemlerinde;DAX yüzde 0.23,FTSE yüzde 0.27,CAC yüzde 0.12 yükseldi.AsyaTrump ve Liu He'nin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlığı sonlandıran anlaşmasının, ticari belirsizlik endişelerini hafifletmesine rağmen, Asya piyasaları gün sonunda karışık kapandı.ABD-Çin anlaşması kapsamında Pekin, tarım ürünleri satın alımını 2020 yılında 19.5 milyar doların, 2021 yılında da 19.5 milyar doların üzerinde tutacak. Anlaşmaya göre, Çin 2020 yılında hizmetlere 12.8 milyar dolar, enerjiye de 12.5 milyar dolar daha fazla harcama yapacak. Anlaşmayla ayrıca, zorunlu teknoloji transferleri, fikri mülkiyetin korunması ve döviz manipülasyonu garantisi konularının da gözden geçirilmesi öngörülüyor.Bunun yanında, Japonya merkezli araba üreticisi Toyota, ABD'li hava taksisi girişimi Joby Aviation'a 394 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.Gün sonunda Asya piyasalarında;Nikkei 225 yüzde 0.07,Kospi yüzde 0.77,S&P/ASX yüzde 0.67 yükselirken,Shaghai Composite yüzde 0.42,Shenzhen Composite yüzde 0.20 düştü,Hang Seng değişmedi.

Dövizlerde de dolar yen karşısında değişmeyerek 109.9455 yenden işlem görürken, dolar karşısında euro 1.11506 dolardan işlem gördü, sterlin de yüzde 0.05 artışla 1.30360 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA