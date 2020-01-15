KÜRESEL PİYASALAR-ABD-Çin anlaşması öncesi Avrupa piyasaları karışık
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşmasının birinci aşaması öncesi güne karışık başladı.
15.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:00
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşmasının birinci aşaması öncesi güne karışık başladı.
AvrupaSöz konusu anlaşmanın küresel ticaret ve büyümeye yönelik riskleri azaltacağı beklentileriyle artan yatırımcı güveni, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, anlaşma kapsamında Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinin devam edeceği açıklaması sonrası yerini karışık bir görünüme bıraktı. Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer tarafından yapılan ortak açıklamada Washington ve Pekin arasında söz konusu birinci aşama anlaşması dışında "sözlü veya yazılı başka bir uzlaşıya" varılmadığı belirtilirken, "tarifelerin gelecekte azaltılmasına yönelik bir anlaşma yapılmadığı" ve "medyada yer alan iddiaların yalan olduğu" vurgulandı.Bunun yanında Avrupa gündemini meşgul tutan Brexit kapsamında, Avrupa Birliği Birleşik Krallık'la 2021'e kadar bir serbest ticaret anlaşması oluşturulmadığı takdirde, Kuzey İrlanda'daki İngiliz işletmelerinin AB devlet yardımı kurallarına tabi tutulacağı uyarısını yaptı.Veri gündeminde ise yatırımcılar gün içinde Almanya'dan açıklanacak olan reel GSYH büyümesi, Euro Bölgesi'nden sanayi üretimi ile ticaret dengesi ve Birleşik Krallık'tan da enflasyon rakamlarını izleyecek.Avrupa borsalarında açılışta;DAX yüzde 0.12 düşerken,FTSE Yüzde 0.06,CAC yüzde 0.08 yükseldi.AsyaAsya'da da ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmelerle borsalar ağırlıklı olarak ekside seyrederken, New York Times iki ülke arasında bugün imzalanması beklenen anlaşma kapsamında Çinli şirketlerin ABD teknoloji sırlarını hedef alan uygulamalarının yasaklandığını öne sürdü.Asya'da kapanışta;Nikkei 225 yüzde 0.46,Kospi yüzde 0.37,Shanghai Composite yüzde 0.06,Shenzhen Composite yüzde 0.62,Hang Seng yüzde 0.76 düşerken,S&P/ASX yüzde 0.40 yükseldi.
Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.03 düşüşle 109.922 yene gerilerken, euro ise dolar karşısında değişmeyerek 1.11275 dolarda işlem görüyor.
Kaynak: DHA