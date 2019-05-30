Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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