Küresel Piyasalar - ABD Borsaları Yükselişlerle Kapandı

– ABD borsalarında teknoloji hisselerinin kayıplarını silmesine bağlı olarak Wall Street endeksleri yüzde 1.0'in üzerinde yükselişlerle kapandı.

Amazon, Netflix ve Apple hisselerinin kayıplarını toparlamaya başlamasıyla, Dow Jones yüzde 1.07 artışla 24,103.11 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 1.38 artışla 2,640.87 düzeyine yükseldi. Nasdaq ise yüzde 1.64 artışla 7,063.44 puandan kapandı.

Amazon hisseleri dün ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketin peşine düşeceği söylentileriyle yüzde 4.4 değer kaybederken, Netflix hisseleri yüzde 4.9 ve Apple hisseleri Goldman Sachs'ın satış öngörülerini düşürmesiyle yüzde 1.1 düşmüştü.

Dolar, günün ilk saatlerinde ticaret savaşı endişelerinin müzakere umutlarıyla birlikte azalmasıyla küresel piyasalarda değer kazandıkten sonra 90.00 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi güne yüzde 0.15 düşüşle başladı ve 90.012 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.17 düşüşle 106.24 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak düne göre yüzde 0.18'lik bir yükselişle 1.2330 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvilleri geçen kişisel tüketim harcamalarının – gıda ve enerji bileşenleri hariç haliyle – Şubat'ta yüzde 0.2 arttığı verisinin ve güçlü istihdam verisinin ardından yüzde 0.034 düşüşle 2,741 düzeyine geriledi.

Avrupa borsalarında DAX ve CAC yatay seyirle kapanırken, FTSE yüzde 0.17, FTSE MIB ise yüzde 0.36 arttı. Stoxx 600 de günü yatay seyirle kapadı ve 370.80 düzeyine.

Asya borsaları yükselişle kapandı

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.21 artışla 3,167.18 puandan açılırken, Hong Kong'da HSI yüzde 0.24 artışla 30,093.38 puanla kapandı.. Nikkei ise yüzde 1.40 yükselişle 21,454.30 puana yükseldi. KOSPI ise yüzde 0.72 artışla 2,453.96 düzeyinde.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.28 yükseldi. - İstanbul